Актёр Вадим Андреев получил ушибы в ДТП с «КамАЗом» в деревне Рудины

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27 июля 2021, 15:11 Источник: starhit.ru

Вадим Андреев, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Советский и российский актёр театра и кино Вадим Андреев попал в дорожную аварию с участием “КамАЗа”. Это произошло тогда, когда он катался на велосипеде в деревне Рудины столичного региона.

Сам артист рассказал, что во время прогулки его задел КамАЗ, который проезжал мимо. В Рудинах у Андреева есть дом. Инцидент случился несколько дней назад. По словам актера, ему повезло, поскольку он получил только ушибы.

“Все со мной хорошо, спасибо! КамАЗ цел, и я тоже!”, - сказал Андреев.

Отметим, что 63-летний Андреев известен зрителям по таким сериалам и фильмам, как “Кадетство”, “Молодежка”, “Ранетки”, “Кармелита”, “ТАСС уполномочен заявить…”.

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