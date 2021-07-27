10 пачек масла: что пытались украсть южноуральцы в супермаркетах

В минувшие выходные наряды группы задержаний выезжали на объекты 158 раз.
«Южноуральская панорама» опубликовала топ-5 летних краж из супермаркетов, совершенных жителями Челябинской области на прошлых выходных. Рейтинг составила пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Так, в Челябинске 50-летний покупатель похитил 10 пачек сливочного масла, сумма ущерба составила 950 рублей. Другой житель города решил пополнить гардероб. 25-летний молодой человек забрал из спортивного отдела ТРК три бейсболки, три футболки, две куртки и пару брюк на 9 тысяч рублей.
Подозреваемые в имущественных преступлениях задержаны.
Добавим, что всего за минувшие субботу и воскресенье наряды группы задержаний вневедомственной охраны Росгвардии выезжали на объекты 158 раз.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.