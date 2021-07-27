10 пачек масла: что пытались украсть южноуральцы в супермаркетах

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27 июля 2021, 14:34 Татьяна Михайлова Источник: «Южноуральская панорама»

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В минувшие выходные наряды группы задержаний выезжали на объекты 158 раз.

«Южноуральская панорама» опубликовала топ-5 летних краж из супермаркетов, совершенных жителями Челябинской области на прошлых выходных. Рейтинг составила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Так, в Челябинске 50-летний покупатель похитил 10 пачек сливочного масла, сумма ущерба составила 950 рублей. Другой житель города решил пополнить гардероб. 25-летний молодой человек забрал из спортивного отдела ТРК три бейсболки, три футболки, две куртки и пару брюк на 9 тысяч рублей.

Подозреваемые в имущественных преступлениях задержаны.

Добавим, что всего за минувшие субботу и воскресенье наряды группы задержаний вневедомственной охраны Росгвардии выезжали на объекты 158 раз.

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