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В Санкт-Петербурге обнаружили труп главы районного суда Горбуновой

, 11:32 Источник: РИА Новости

В Санкт-Петербурге обнаружили труп главы районного суда Горбуновой
pixabay.com

В городе на Неве нашли тело председателя Куйбышевского районного суда Елены Горбуновой. Она умерла в своей квартире.

По информации объединенной городской пресс-службы инстанции, смерть женщины насильственной не является. В ведомстве подчеркнули, что уход чиновницы из жизни стал для его сотрудников большой трагедией.

Отмечается, что в конце 2001 года Горбунова заняла должность судьи Куйбышевского районного суда в Санкт-Петербурге. Соответствующий указ подписал российский президент. Далее она работала зампредседателя суда. В 2017 году она стала трудиться на должности председателя Куйбышевского районного суда.

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