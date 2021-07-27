Житель Ямала попытался убить двух мужчин в магазине из травматического пистолета и свести счёты с жизнью

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27 июля 2021, 11:16

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В городе Губкинский на Ямале местный житель попытался убить двоих мужчин в магазине. После этого, как отметили в СУСК РФ по ЯНАО, он хотел свести счеты с жизнью.

На сайте следкома сообщается, что инцидент произошел днем накануне, 26 июля, в магазине промышленной зоны Губкинского. Находясь рядом с мужчинами, местный житель стал стрелять им в голову из травматического пистолета. В итоге они получили “проникающие ранения и телесные повреждения в виде черепно-мозговых травм”.

После этого он попытался наложить на себя руки. Пострадавших увезли в лечебное учреждение. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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