В Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина обстрелял подростков из окна квартиры

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27 июля 2021, 10:14 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту стрельбы из окна в подростков. Стрелком оказался мужчина 43 лет.

По информации пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в Красносельском районе. Мужчину удалось задержать.

Отмечается, что он стрелял по несовершеннолетним 16 и 17 лет из окна квартиры дома на улице Маршала Захарова. В руках у него был пневматический пистолет.

Правоохранителей проинформировали о произошедшем накануне в вечернее время. Стрелявший мужчина был пьяным. Пострадавших доставили в лечебное учреждение. У них выявили ушибы.

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