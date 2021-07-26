В Челябинске женщина погибла, выпав из скорой помощи

Аргументы Недели → Происшествия

26 июля 2021, 11:43 Анна Семенова

Женщина не выжила от падения из едущей машины. Фото: ГИБДД Челябинска

По версии следствия, жертва страдала психическим расстройством

Эта трагедия произошла сегодня рано утром. Скорая помощь везла на госпитализацию 42-летнюю женщину. Когда машина проезжала по Троицкому тракту, дверь вдруг распахнулась и пациентка на ходу шагнула на дорогу. Врачи констатировали смерть.

В ГИБДД уточнили, что женщина была нездорова психически. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Похожая история произошла в декабре 2020 года в Приморье. Там медики приехали к 70-летнему мужчине с симптомами инсульта. В больнице, куда скорая доставила пожилого пациента, диагноз не подтвердили. Но помимо невролога и кардиолога дедушку осмотрел психиатр. Он определил отклонения в психике, но не критичные. Мужчину отправили домой. А так как живет он далеко от больницы, бригада скорой предложила подвезти его. В пути мужчина начал ругаться, бегать по салону, а затем вышиб ногой заднюю дверь и вылетел на дорогу. Медики ничего не успели сделать.

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