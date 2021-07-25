Аргументы Недели Происшествия 13+

На Сардинии пришлось эвакуировать около 400 человек в связи с сильнейшими пожарами

, 19:44 Источник: РИА Новости

На Сардинии пришлось эвакуировать около 400 человек в связи с сильнейшими пожарами
pixabay.com

В провинции Ористано на острове Италии Сардиния наблюдаются очень сильные пожары. В связи с этим пришлось эвакуировать порядка 400 человек.

По информации телеканала SkyTg24, пожары начались накануне, 24 июля. Отмечается, что в регион с африканской стороны пришли раскаленные воздушные массы. После повышения температуры до 40 градусов загорелась сухая трава. Далее огонь распространился на деревья и кустарники.

С огнем борются волонтеры и пожарные. Тушат пожары в общей сложности порядка 7500 человек, 13 вертолетов, а также 7 самолетов Canadair. Огнем были уничтожены примерно 10000 га зеленых насаждений, погиб скот.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

В мире

Украинский журналист Скачко назвал «полным провалом» Зеленского ситуацию с «Северным потоком — 2»

Украинский журналист Скачко назвал «полным провалом» Зеленского ситуацию с «Северным потоком — 2»

Тот факт, что у Российской Федерации появилась возможность достроить газопровод «Северный поток — 2», свидетельствует о провале внешней политики Киева. Об этом заявил украинский журналист Владимир Скачко.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью