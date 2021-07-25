На Сардинии пришлось эвакуировать около 400 человек в связи с сильнейшими пожарами

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25 июля 2021, 19:44 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В провинции Ористано на острове Италии Сардиния наблюдаются очень сильные пожары. В связи с этим пришлось эвакуировать порядка 400 человек.

По информации телеканала SkyTg24, пожары начались накануне, 24 июля. Отмечается, что в регион с африканской стороны пришли раскаленные воздушные массы. После повышения температуры до 40 градусов загорелась сухая трава. Далее огонь распространился на деревья и кустарники.

С огнем борются волонтеры и пожарные. Тушат пожары в общей сложности порядка 7500 человек, 13 вертолетов, а также 7 самолетов Canadair. Огнем были уничтожены примерно 10000 га зеленых насаждений, погиб скот.

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