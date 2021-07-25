В МЧС РФ сообщили о ликвидации крупного пожара в жилом доме Санкт-Петербурга

Огнеборцам удалось потушить пожар в жилом доме № 115 в центре Петербурга. Этой информацией поделились в пресс-службе российского МЧС.
Здание расположено на Лиговском проспекте. Возгорание возникло сегодня, 25 июля, в дневные часы на кровле дома. Сначала сообщалось, что огонь распространился по площади 300 м2. Спустя некоторое время поступила информация о том, что пожар охватил уже 1500 м2.
Кроме того, отмечается, что пострадавшим оказался один человек. Спасателям пришлось эвакуировать из здания 15 граждан. В МЧС подчеркнули, что огнеборцы ликвидировали открытое горение в 17:30.
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