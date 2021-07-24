Телеканал NDTV сообщил об увеличении числа погибших из-за ливней и оползней в Индии до 138

Из-за ливней, вызванных сильными дождями, и оползней в индийском штате Махараштра погибли как минимум 138 человек. Эта информация поступила от телеканала NDTV, который в своем материале ссылается на местную полицию.
Виджай Вадеттивар, министр по вопросам чрезвычайной помощи и восстановления Махараштры, подчеркнул, что люди погибли в центральной части страны “из-за дождя и других инцидентов, связанных с (наступлением) сезона муссонных дождей”. На сегодняшний день обнаружили 138 погибших. Ранее поступала информация о 129 жертвах.
Сообщается, что на территорию округа Пуна направили свыше 84000 граждан. Из-за сильных дождей в Мумбаи был объявлен красный уровень тревоги. Ливни привели к перебоям в подаче воды и электроэнергии.
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