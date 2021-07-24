Суд в Ульяновске арестовал водителя «Камаза», в ДТП с которым погибла проживавшая в Тольятти семья

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24 июля 2021, 10:56 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Суд в Ульяновске арестовал находившегося за рулем грузовой машины мужчину, который устроил дорожную аварию, в результате которой погибла семья из Тольятти. Речь идет о водителе "Камаза" муниципального учреждения “Дорремстрой”.

Отметим, что дорожно-транспортное происшествие произошло в вечерние часы 21 июля в административном центре Ульяновской области. Согласно предварительной информации, водитель грузовика, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал боковую дистанцию с иномаркой “КИА Рио”, протащил этот автомобиль и совершил на него наезд на Президентском мосту.

В итоге погибшими оказались женщина, мужчина и ребенок. Семья проживала в Тольятти. Сообщается, что водителя “Камаза” арестовали. По данным прокуратуры, ему предъявлено обвинение по пункту "а" части 6 статьи 264 УК РФ. Теперь мужчина может провести за решеткой до 15 лет.

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