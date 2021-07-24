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24 июля 2021, 09:23 Источник: ТАСС

фото: vk.com/sochigov

В МЧС сообщили о ситуации в Сочи после ливней, которые обрушились на черноморский курорт в четверг, 22 июля.

По данным кубанский спасателей, сильные дожди в Сочи больше не идут, уровень воды в реках Хоста и Мацеста начал снижаться. В региональном МЧС отметили, что эвакуация населения не требуется.

Дождь лил в Сочи около двух суток. Ливни подтопили участок трассы А-147 в поселке Хоста. В городе-курорте было объявлено штормовое предупреждение. Очевидцы в сетях размещали видео потопа.

Спасатели работали в местах локальных подтоплений. На реках, вышедших из берегов, дежурили сотрудники администраций внутригородских районов.

Сегодня ведутся аварийно-восстановительные работы. Нарушенное электроснабжение восстановлено. "Ситуация полностью под контролем, оперативные сводки поступают в штаб каждый час", - сообщили в администрации Сочи.

По данным МЧС, сил и средств хватает. Синоптики не прогнозируют ухудшения погоды в Сочи в ближайшее время.

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