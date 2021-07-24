Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения в Приамурье мёртвой трёхлетней девочки

На территории Амурской области на берегу реки обнаружили тело девочки. Ей было три года. По информации регионального СУСК РФ, по данному факту возбудили уголовное дело.
Речь идет о статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).
Следователей проинформировали об исчезновении девочки накануне, 23 июля. Она пропала в селе Белый Яр Завитинского района. В поисках ребенка участвовали местные жители. К сожалению, девочку нашли мертвой.
Следствие отмечает, что рядом с ребенком не было взрослых, после чего он пропал. Предварительно, девочка погибла, утонув в воде.
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