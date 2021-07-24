Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения в Приамурье мёртвой трёхлетней девочки

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24 июля 2021, 07:55 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На территории Амурской области на берегу реки обнаружили тело девочки. Ей было три года. По информации регионального СУСК РФ, по данному факту возбудили уголовное дело.

Речь идет о статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Следователей проинформировали об исчезновении девочки накануне, 23 июля. Она пропала в селе Белый Яр Завитинского района. В поисках ребенка участвовали местные жители. К сожалению, девочку нашли мертвой.

Следствие отмечает, что рядом с ребенком не было взрослых, после чего он пропал. Предварительно, девочка погибла, утонув в воде.

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