Аргументы Недели Происшествия 13+

ДТП в Туве 23 июля унесло жизни пяти человек

, 07:35 Источник: РИА Новости

ДТП в Туве 23 июля унесло жизни пяти человек
pixabay.com

В Барун-Хемчикском районе Тувы произошла дорожная авария, в результате которой погибли 5 человек, включая несовершеннолетнего. Данная информация поступила от регионального МВД.

Отмечается, что ДТП случилось в вечерние часы накануне, 23 июля. Согласно предварительной информации, на 16-м км машина “Шевроле Нива” совершила съезд с дороги и перевернулась. Автомобилем управлял мужчина 37 лет. Он не смог справиться с управлением.

В “Ниве” находились 4 пассажира: несовершеннолетний и женщины. К сожалению, выжить не удалось никому, включая водителя данного транспортного средства.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

Общество

В Минтруде и Роспотребнадзоре уточнили, как отстранить от работы отказавшегося от вакцинации работника

В Минтруде и Роспотребнадзоре уточнили, как отстранить от работы отказавшегося от вакцинации работника

Работодателю необходимо издать приказ об отстранении сотрудника от работы без сохранения заработной платы, который к определенному сроку не предоставил документ о прохождении вакцинации от COVID-19.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью