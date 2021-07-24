ДТП в Туве 23 июля унесло жизни пяти человек

В Барун-Хемчикском районе Тувы произошла дорожная авария, в результате которой погибли 5 человек, включая несовершеннолетнего. Данная информация поступила от регионального МВД.
Отмечается, что ДТП случилось в вечерние часы накануне, 23 июля. Согласно предварительной информации, на 16-м км машина “Шевроле Нива” совершила съезд с дороги и перевернулась. Автомобилем управлял мужчина 37 лет. Он не смог справиться с управлением.
В “Ниве” находились 4 пассажира: несовершеннолетний и женщины. К сожалению, выжить не удалось никому, включая водителя данного транспортного средства.
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