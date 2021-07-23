На борьбу с пожарами в Якутии выделяют 6 рублей 90 копеек за гектар леса

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23 июля 2021, 12:44

Жители Якутска оказались зажатыми в дымном плену. Полыхающие леса создают риск уничтожения посёлков и деревень. Региональное МЧС не справляется с пожарами из-за нехватки финансов, техники и масштабности возгораний.



Бороться с огнём вынуждены сами жители, которые взяли на себя функции государства. Добровольцы находятся через социальные сети. Они объединяются в группы, отправляются в самые опасные районы. В ряде поселений задействована частная техника. Тракторами опахиваются участки леса, чтобы огонь не перебрасывался на новые территории.



МЧС приступает к тушению пожара когда он подходит к населённому пункту на расстояние 5 километров. Огонь может преодолеть такое расстояние за короткий промежуток времени. В итоге жители начинают тушить пожар за 10 и более километров от своих домов. Иногда им удаётся спасти жильё, но уже имеется несколько погорельцев. На тушение гектара леса в регионе выделяется 6 рублей 90 копеек. Этих денег недостаточно даже, чтобы опахать участки трактором, не говоря уже об использовании пожарной техники. Жители Якутского региона надеются на помощь федеральных властей, так как собственных сил для ликвидации огня не хватает.

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