В Челябинске задержали главу Пенсионного фонда Виктора Чернобровина

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23 июля 2021, 08:17 Анна Семенова

фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Он подозревается в получении взяток

Чуть больше недели назад при передаче огромной взятки в три миллиона рублей был задержан замначальника ПФР Челябинской области Александр Орехов. Деньги ему передал представитель одной из охранных организаций. Взамен представитель фонда обещал посодействовать в получении контрактов на охрану отделений в регионе.

Сразу после задержания Орехова, который сразу признал свою вину и согласился сотрудничать с оперативниками, стали говорить и о скором аресте главы Пенсионного фонда Виктора Чернобровина. Тот, к слову, узнав об аресте своего подчиненного, сразу попал в больницу.

И вот вчера, 22 июля, следователи сообщили: в отношении Чернобровина возбуждено уголовное дело. За те же взятки от охранной фирмы. Он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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