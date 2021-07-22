В Волгоградской области при столкновении скорой и грузового фургона травмы получили пять человек

На территории Волгоградской области машина скорой помощи столкнулась с грузопассажирским фургоном. В итоге пострадали 5 человек.
По информации пресс-службы регионального ГУ МВД России, дорожная авария произошла на трассе в Среднеахтубинском районе примерно в шесть часов вечера. На момент ДТП в машине скорой находились пациенты из Быковского района. У нее были включены спецсигналы.
При столкновении с грузопассажирским фургоном “Соболь” на 768-м км дороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград травмы получили 4 пассажира фургона и медработник из машины скорой помощи. Специалисты выясняют детали случившегося.
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