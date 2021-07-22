Власти ЮАР сообщили об увеличении числа погибших из-за беспорядков в стране до 337

В ходе беспорядков в провинциях ЮАР Квазулу-Натал и Гаутенг погибли 337 человек. Этой информацией поделилась Кумбудзо Нтшавени, и.о. министра при президенте страны.
По ее словам, в провинции Гаутенг удалось обнаружить 79 погибших. Что касается провинции Квазулу-Натал, то там насчитывается 258 умерших. Об этом Нтшавени рассказала на брифинге. Его транслировал телеканал SABC News. При этом ранее поступала информация о 276 жертвах беспорядков.
Отметим, что в ЮАР в тюрьму попал бывший глава этой страны Джейкоб Зума. Именно после этого там начались серьезные беспорядки. Для их подавления задействовали войска.
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