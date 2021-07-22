На северо-востоке Турции произошло наводнение, вызванное проливными дождями

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22 июля 2021, 18:17 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На северо-восток Турции обрушилось наводнение, к чему привели проливные дожди. В результате пострадали провинции Ризе и Артвин.

По информации Управления по чрезвычайным ситуациям страны, в настоящее время проводятся поисково-спасательные работы. Сообщается о выходе из берегов реки Архави. Затоплению подверглись сельские дороги и районный центр.

В ведомстве подчеркнули, что такая же ситуация наблюдается в районе Фындыклы провинции Ризе. Кроме того, отмечается, что в район стихийного бедствия прибыл Сулейман Сойлу, глава турецкого МВД. Он заявил, что при наводнении никто не погиб, пострадали два гражданина.

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