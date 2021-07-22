На северо-востоке Турции произошло наводнение, вызванное проливными дождями

На северо-восток Турции обрушилось наводнение, к чему привели проливные дожди. В результате пострадали провинции Ризе и Артвин.
По информации Управления по чрезвычайным ситуациям страны, в настоящее время проводятся поисково-спасательные работы. Сообщается о выходе из берегов реки Архави. Затоплению подверглись сельские дороги и районный центр.
В ведомстве подчеркнули, что такая же ситуация наблюдается в районе Фындыклы провинции Ризе. Кроме того, отмечается, что в район стихийного бедствия прибыл Сулейман Сойлу, глава турецкого МВД. Он заявил, что при наводнении никто не погиб, пострадали два гражданина.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.