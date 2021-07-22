В Челябинске бабушка вылечила и накормила грабителя, который напал на нее

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22 июля 2021, 12:59 Анна Семенова

Сдавать грабителя полиции женщина не стала...Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Мужчина покаялся перед своей жертвой и попросил обработать раны

Об этой истории рассказал сайт «Челябинск Сегодня». Ограбление в Ленинском районе Челябинска закончилось весьма необычно.

56-летний мужчина напал на пожилую женщину вечером 18 декабря 2020 года. Пенсионерка разговаривала по телефону, когда к ней подбежал нетрезвый человек с ножом и выхватил мобильник из рук.

Однако убежать пьяному грабителю не удалось, женщина оказалась не робкого десятка и догнала его. И вдруг обидчик начал извиняться, объяснил, что в запое, а денег на выпивку нет, раньше, мол, никогда он так не поступал… А потом мужчина попросил свою жертву помочь обработать рану на руке, которая появилась из-за неудачного нападения. И добрая женщина повела преступника к себе домой. Там она наложила ему повязку, да еще и накормила.

Сдавать полиции преступника челябинка не стала. О своих ранах она и думать забыла. Однако через несколько дней ножевые порезы стали воспаляться. В больнице ей пришлось рассказать свою историю. Врачи немедленно передали информацию в полицию.

В результате было возбуждено уголовное дело, грабителя быстро вычислили и пришли к нему с обыском. А тут, к грабежу добавилась и еще одна статья – за незаконное хранение взрывчатых веществ, дома у подозреваемого нашли порох.

В прокуратуре рассказали, что подсудимый сразу признал свою вину, активно помогал в расследовании. Судимостей у него нет, более того, оказалось, что он почетный донор.

По решению суда мужчина должен выплатить 5000 рублей штрафа, ему также назначено лишение свободы условно на два года с испытательным сроком.

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