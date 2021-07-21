В Италии чиновник застрелил мигранта, который приставал к клиентам местного бара

На севере Италии застрелили мигранта, уроженца Марокко в возрасте 39 лет, в ходе конфликта в баре города Вогера в области Ломбардия. Выстрелы произвел сотрудник местной мэрии.
По информации газеты il Fatto Quotidiano, стрелявшим оказался Массимо Адриатичи, городской асессор по вопросам безопасности, член партии "Лига". Произошло все в вечерние часы накануне, 20 июля.
По словам Адриатичи, когда он прогуливался по городу, заметил мигранта, который приставал к посетителям бара. Чиновник взял в руки пистолет и сказал тому, что вызовет полицейских. Уроженец Марокко в свою очередь толкнул Адриатичи. Когда чиновник падал, был произведен выстрел. Мигранта доставили в больницу, где он и умер. Сейчас Адриатичи находится под домашним арестом.
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