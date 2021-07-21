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Сын Стаса Пьехи Петя попал в больницу после удара головой

, 11:12

Сын Стаса Пьехи Петя попал в больницу после удара головой
Стас Пьеха, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сына певца Стаса Пьехи Петю доставили в больницу. Этой информацией поделилась его мама Наталия Горчакова.

Она рассказала о госпитализации 7-летнего сына в сторис в Instagram. По словам Горчаковой, врачи диагностировали у ее ребенка сотрясение мозга.

Она подчеркнула, что теперь Пете предстоит сдать большое количество анализов. Кроме того, его ждет энцефалограмма. Также с мальчиком проведут беседу невролог, психолог и другие специалисты.

Горчакова поблагодарила пользователей Сети за добрые комментарии и слова поддержки, добавив, что все читает своему сыну. Она выразила надежду, что скоро Петя пойдет на поправку.

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