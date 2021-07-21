В Санкт-Петербурге мужчина похитил пожертвования в церкви

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21 июля 2021, 10:54 Источник: РИА Новости

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Санкт-Петербурге был задержан мужчина, которого подозревают в краже пожертвований, находившихся в церковной кружке в храме. Его поймали местные жители.

По информации пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, граждане передали его стражам порядка. Отмечается, что ранее этот мужчина был неоднократно судим.

Гражданин 1975 года рождения украл сумму в размере 3555 рублей. Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

О краже пожертвований полицию Выборгского района проинформировали накануне, 20 июля. Церковь, откуда мужчина похитил деньги, находится по адресу проспект Большой Сампсониевский, 41.

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