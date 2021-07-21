В Якутии медпомощь потребовалась более 100 гражданам из-за дыма от пожаров

Более 100 гражданам, проживающим в Якутии, понадобилась помощь медиков. Люди почувствовали себя плохо из-за дыма от лесных пожаров.
По данным пресс-службы регионального Минздрава, 129 человек обратились за медицинской помощью в период с шестого июня по 21 июля. Среди них 15 несовершеннолетних. В течение последней недели таких обращений было 78.
Чаще всего люди жаловались из-за дыма в Якутске. По одному гражданину пришлось доставить в больницы в Намском, Хангаласском, Томпонском и Нюрбинском районах. В главном управлении МЧС России по республике сообщили, что столица Якутии и 107 населенных пунктов находятся в зоне задымленности в связи с пожарами в лесах.
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