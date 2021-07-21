Бывший замглавы МВД Молдавии Косован потерял сознание в эфире после удара кулаком от экс-советника президента

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21 июля 2021, 09:55 Источник: Sputnik Молдова

Michael Kappeler/Global Look Press

Экс-советник президента Майи Санду Сергей Тофилат подрался с Геннадием Косованом, ранее занимавшим пост вице-министра внутренних дел Молдавии. Драка произошла в прямом эфире на передаче телеканала Jurnal TV.

Они были экспертами в студии. В какой-то момент Косован назвал Тофилата недоноском и вылил на него воду из стакана. Тот в свою очередь несколько раз ударил кулаком оппонента, и Косован потерял сознание. На место прибыли медики для оказания помощи.

Дорин Киртоакэ, являющийся председателем Либеральной партии, в Facebook осудил действия Тофилата. Он тоже принимал участие в данной программе. Спустя некоторое время участники конфликта пожали друг другу руки.

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