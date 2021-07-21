Бывший замглавы МВД Молдавии Косован потерял сознание в эфире после удара кулаком от экс-советника президента

Экс-советник президента Майи Санду Сергей Тофилат подрался с Геннадием Косованом, ранее занимавшим пост вице-министра внутренних дел Молдавии. Драка произошла в прямом эфире на передаче телеканала Jurnal TV.
Они были экспертами в студии. В какой-то момент Косован назвал Тофилата недоноском и вылил на него воду из стакана. Тот в свою очередь несколько раз ударил кулаком оппонента, и Косован потерял сознание. На место прибыли медики для оказания помощи.
Дорин Киртоакэ, являющийся председателем Либеральной партии, в Facebook осудил действия Тофилата. Он тоже принимал участие в данной программе. Спустя некоторое время участники конфликта пожали друг другу руки.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.