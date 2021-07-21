Замминистра экологии Челябинской области Безруков сегодня вышел на работу

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21 июля 2021, 09:07 Анна Семенова

фото со страницы Виталия Безрукова на facebook

После допроса в следственном комитете Виталия Безрукова отпустили домой

Напомним, вчера, 20 июля, заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков был задержан для допроса сразу после прибытия из командировки. Сообщалось, что в самом министерстве проходят обыски.

Сегодня появилась информация, что Безруков отпущен домой, утром он уже был на рабочем месте. Как пишет Ura.ru, обвинений замминистра не предъявили.

По версии следствия, чиновник подозревается в превышении должностных полномочий. Якобы он предупредил одно из промпредприятий о предстоящей проверке. Источники Ura.ru в министерстве считают эту версию странной, так как речь идет не о проверке, а о пресс-туре, в котором журналистам региона рассказывали о работе по борьбе с выбросами.

В следственном комитете пояснили, что Безруков до сих пор является подозреваемым, с него взяли обязательство о явке.

Тем временем сайт Полит 74 цитирует телеграмм-канал «Голос из консервы»: «Если доказательная база силовиков о сливе промышленному предприятию проверок хоть чуток доказательна, доверия к данному чиновнику уже не будет… если это не приведет его к судебной скамье, то точно приведет к выходу на улицу».

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