В городе КНР Чжэнчжоу пришлось эвакуировать 200 тысяч человек в связи с наводнением

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21 июля 2021, 08:13 Источник: РИА Новости

Jiang Hongjing/Global Look Press

В китайской провинции Хэнань произошло сильное наводнение. В связи с этим пришлось эвакуировать 200 000 человек в городе Чжэнчжоу.

По информации отдела пропаганды города, там погибшими числятся уже 12 граждан. Ряд городских метеостанций показал исторический рекорд среднесуточного количества осадков. Синоптики сообщают, что дожди будут идти в Чжэнчжоу минимум до вечера 21 июля.

По данным газеты “Бэйцзин Жибао”, на утро сегодняшнего дня, среды, пострадавшими от стихийного бедствия оказались 36000 человек. Речь идет в том числе о материальном ущербе. В поисково-спасательных работах принимают участие свыше 20000 специалистов.

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