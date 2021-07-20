В Челябинской области сотрудники ДПС помогли спасти 9-месячного ребенка

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20 июля 2021, 12:30 Анна Семенова

Патрульные быстро доставили девочку в больницу. Фото:ГУ МВД по Челябинской области

Родители девочки отправили благодарственное письмо двум бравым патрульным

Семья Кузнецовых из Красноармейского района ехала по трассе Челябинск-Новосибирск. Вечером 13 июля девятимесячной дочке пары стало плохо. Резко поднялась высокая температура, девочка вдруг потеряла сознание, перестала дышать. Отец малышки понимал, что на своем автомобиле может не успеть добраться до больницы, губы крохи уже посинели.

К счастью, на дороге Кузнецовым встретился экипаж ДПС. Подбежав к служебному автомобилю, мужчина объяснил, что ребенок в опасности, нужна помощь. Патрульные среагировали моментально. С мигалками они домчали семью до ГКБ№1 Челябинска. В дежурной части были уже в курсе происходящего, они связались с врачами. Ребенка быстро приняли и спасли. Сегодня малышку выписали. Врачи говорят, что именно благодаря оперативной помощи полицейских удалось избежать страшных последствий.

Кузнецовы отправили благодарственное письмо своим спасителям, лейтенантам Денису Долгих и Василю Жигашину.

Челябинцы также помнят подвиг, совершенный полицейскими в январе этого года. На трассе М-5, в районе Миасса двигался автобус с детской хоккейной командой. Вдруг перед ним на встречку вылетела шальная легковушка. Патрульные, которые сопровождали автобус, преградили путь, приняв удар на себя. Тогда, благодаря этому поступку, никто из 17 детей не пострадал. Полицейские же получили травмы.

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