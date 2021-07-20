Замминистра экологии Челябинской области Безрукова увезли на допрос

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20 июля 2021, 10:20 Анна Семенова

Виталий Безруков сейчас находится в следственном комитете на допросе. Фото Вячеслава Шишкоедова из архива "Южноуральской

Виталий Безруков был задержан сразу после возвращения из командировки

Громкие задержания в Челябинской области продолжаются. Сегодня, 20 июля, на допрос в СК доставили заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова.

Как сообщает сайт «Челябинск Сегодня» со ссылкой на Ura.ru, в ведомстве сейчас идут обыски.

Безруков был задержан сразу после возвращения из служебной командировки в столицу.

В правительстве Челябинской области сообщили, что в курсе ситуации. Губернатор уведомлен о случившемся. Руководство региона заинтересовано в объективном расследовании.



По данным «Челябинск Сегодня», задержание может быть связано с превышением должностных полномочий.



В должности замминистра Виталий Безруков проработал чуть больше года. Он - один из самых молодых заместителей министров в УрФО, сейчас ему 28 лет.

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