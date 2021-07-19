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Издание LeSoir сообщило об увеличении жертв наводнений в Бельгии до 36

, 16:06 Источник: РИА Новости

Издание LeSoir сообщило об увеличении жертв наводнений в Бельгии до 36
Peter Kneffel/Global Look Press

На территории Бельгии из-за наводнений погибли уже 36 граждан. При этом речь идет пока что о предварительных данных.

Информацией о жертвах поделился с местным изданием LeSoir бургомистр коммуны Шофонтен. Отмечается, что погибшими в Льеже числятся 32 человека. В провинции Люксембург умер 1 человек, в провинции Шарлеруа тоже обнаружили одного погибшего. В Намюре нашли тела двух погибших.

В федеральном кризисном центре сообщили, что в Бельгии погиб 31 гражданин. Кроме того, без вести пропавшими числятся 127 человек. Речь идет в том числе о тех, кто не выходит на связь с близкими. Сегодня лечение в больницах получают свыше 50 человек.

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