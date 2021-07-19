Во Франции стражи порядка застрелили мужчину, который обезглавил мальчика и хотел его съесть

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19 июля 2021, 14:27 Источник: РИА Новости

Panoramic/Global Look Press

На юге Франции полицейские застрелили мужчину, которого подозревают в убийстве и последующем обезглавливании мальчика 13 лет. По данным телеканала BFM TV, речь идет о местном жителе.

Отмечается, что стражи порядка искали подростка и тем самым вышли на след этого мужчины. Ребенок в свою очередь ранее сбежал из дома во французском Марселе.

В ночь на 19 июля тело мальчика без головы обнаружили в мешке в жилом доме Тараскона. Спустя некоторое время голову подростка нашли в ведре, которое находилось в ванной комнате.

Вскоре владельца данной квартиры сотрудники полиции обнаружили в Арле. Он попытался сбежать, однако правоохранители его застрелили.

Подчеркивается, что застреленный страдал психическими заболеваниями. В полиции сообщили, что он намеревался съесть части тела подростка, когда тот был уже убит.

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