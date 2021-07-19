В реке Чир в Волгоградской области утонули сестры-близнецы после игры на мелководье

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19 июля 2021, 13:43 Источник: РИА Новости

Aleksander Polyakov/Global Look Press

В реке Чир в Волгоградской области утонули две девочки. Ими оказались сестры-близнецы в возрасте 11 лет.

По данным пресс-службы регионального СУСК РФ, трагедия произошла накануне, 18 июля. В Суровикино отдыхать на речку отправились мужчина и 4 его ребенка. Когда он находился с сыном на берегу, на мелководье плавали на бревне девочки 11 лет и мальчик 9 лет.

В какой-то момент течение начало уносить бревно, и девочки, которые плохо плавали, поплыли к берегу, но утонули. Через некоторое время спасатели нашли их тела. По данному факту возбудили уголовное дело.

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