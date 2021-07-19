Туристка из Уфы погибла в Магаданской области

В Магаданской области туристка из Уфы погибла во время сплава по одной из рек. В СУ СК России по региону сообщили в понедельник, что по факту случившегося в настоящий момент проводится проверка.
Установлено, что во время сплава туристов на лодках на пересечении рек Малтан и Хета примерно в 38 километрах от поселка Атка произошло опрокидывание одного из плавсредств, вследствие чего утонула жительница Уфы 1975 года рождения.
В Следственном управлении напоминают, что на водных объектах следует соблюдать максимальную осторожность.
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