В Челябинской области 41 человек искал заблудившегося юного грибника

Аргументы Недели → Происшествия 13+

19 июля 2021, 10:19 Анна Семенова

В поисках грибов школьник слишком отстал от родителей. фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Спасатели и кинологи нашли ребенка меньше чем за час

Вчера, 18 июля, копейчане с 14-летним сыном отправились в Еткульский район по грибы. Между Селезяном и Журавлево взрослые хватились ребенка – тот прилично отстал. На зов мальчик не откликался, самостоятельные поиски также не принесли результата. Тогда решено было звонить в службу спасения.

На поиски незамедлительно отправились специалисты ближайших пожарно-спасательных частей: Коркино, Еманжелинска и Еткуля. Приехали кинологи с собаками.

41 человек прочесывал местность. Всех поисковиков разделили по группам. И уже меньше чем через час мальчик был найден! Помогла сирена пожарной машины: ребенок вышел на звук. В целости и сохранности потеряшку передали маме и папе.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости