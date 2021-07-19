В Челябинской области 41 человек искал заблудившегося юного грибника
19 июля 2021, 10:19 Анна Семенова
Спасатели и кинологи нашли ребенка меньше чем за час
Вчера, 18 июля, копейчане с 14-летним сыном отправились в Еткульский район по грибы. Между Селезяном и Журавлево взрослые хватились ребенка – тот прилично отстал. На зов мальчик не откликался, самостоятельные поиски также не принесли результата. Тогда решено было звонить в службу спасения.
На поиски незамедлительно отправились специалисты ближайших пожарно-спасательных частей: Коркино, Еманжелинска и Еткуля. Приехали кинологи с собаками.
41 человек прочесывал местность. Всех поисковиков разделили по группам. И уже меньше чем через час мальчик был найден! Помогла сирена пожарной машины: ребенок вышел на звук. В целости и сохранности потеряшку передали маме и папе.
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