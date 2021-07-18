ДТП в Алтайском крае унесло жизни двоих взрослых и ребенка

На территории Алтайского края произошла серьезная дорожная авария, жертвами которой стали три человека, включая ребенка. Данная информация поступила от регионального МВД.
Согласно предварительным данным, ДТП случилось сегодня около полудня в Троицком районе на 275-м км автодороги “Чуйский тракт”. Иномарка “Тойота Камри”, за рулем которой находился мужчина 1985 года рождения, врезалась в “Хендай Грета”. Отмечается, что водитель “Тойоты” не справился с управлением.
Погибшими оказались женщина, мужчина и девочка, находившиеся на пассажирских местах в “Тойоте”. В больницу увезли пассажиров “Хендай”. Речь идет о девочке и двух мальчиках. Кроме того, в больнице оказались водитель “Хендай” и пассажирка “Тойоты”.
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