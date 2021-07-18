ДТП в Алтайском крае унесло жизни двоих взрослых и ребенка

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18 июля 2021, 12:46 Источник: РИА Новости

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На территории Алтайского края произошла серьезная дорожная авария, жертвами которой стали три человека, включая ребенка. Данная информация поступила от регионального МВД.

Согласно предварительным данным, ДТП случилось сегодня около полудня в Троицком районе на 275-м км автодороги “Чуйский тракт”. Иномарка “Тойота Камри”, за рулем которой находился мужчина 1985 года рождения, врезалась в “Хендай Грета”. Отмечается, что водитель “Тойоты” не справился с управлением.

Погибшими оказались женщина, мужчина и девочка, находившиеся на пассажирских местах в “Тойоте”. В больницу увезли пассажиров “Хендай”. Речь идет о девочке и двух мальчиках. Кроме того, в больнице оказались водитель “Хендай” и пассажирка “Тойоты”.

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