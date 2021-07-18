В кузбасском цирке-шапито медведь напал на дрессировщицу

Как сообщает РИА Новости, в Березовском цирке-шапито медведь во время выступления напал на дрессировщицу.
Из-за случившегося проводится доследственная проверка." По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Кемеровской области… незамедлительно организована проверка, в рамках которой следователи проверят, отвечают ли требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей услуги, которые оказываются цирком. Предварительно установлено, что в медицинские учреждения с травмами, полученными при нападении крупного животного, никто не обращался",- сообщает пресс-служба СУСК Кемеровской области.
Напомним, раннее в сети Интернет появилось видео с выступления, где запечатлено как медведь нападает на свою дрессировщицу. Несмотря на инцидент, выступление продолжилось.
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