Обвиняемый в убийстве вдовы самарского банкира Пузиковой свёл счёты с жизнью

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17 июля 2021, 17:48 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Обвиняемый в убийстве вдовы банкира из Самары, который был отравлен, наложил на себя руки. Ранее он признался в совершенном преступлении.

Речь идет о жительнице административного центра Самарской области Екатерине Пузиковой 1988 года рождения. Ее тело было обнаружено третьего июля в квартире на улице Садовой. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

По словам адвоката Андрея Соколова, ее мужем был банкир, которого отравили 9 лет назад. После убийства Пузиковой задержали ее экс-любовника. Им оказался Алексей Рясков, президент Федерации профессионального кикбоксинга Самарской области. Его подозревали в убийстве. Вину он признал. После того, как его арестовали, его отправили в медучреждение ФСИН.

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