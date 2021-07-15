Биолог Иван Пигарев погиб в результате столкновения самоката и велосипеда в Москве

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15 июля 2021, 11:19 Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Москве ученый-биолог, правнук поэта Федора Тютчева, 80-летний Иван Пигарев погиб при столкновении велосипеда и самоката. Об этом сообщил замдиректора Института проблем передачи информации имени Харкевича Кирилл Иванов.



Согласно последней информации, Пигарев ездил на работу на велосипеде. Вчера во время движения он столкнулся с самокатом. Оба человека получили травмы и попали в больницу без сознания. Ученому впоследствии была проведена операция, однако врачам не удалось спасти пациента.

Есть данные о том, что авария случилась на велодорожке. Самокат и велосипед двигались навстречу друг другу.

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