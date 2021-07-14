На базе отдыха в Ленинградской области началась проверка по факту отравления более 100 студентов

На базе отдыха в Ленинградской области произошло массовое отравление студентов. Речь идет об учащихся Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I.
По информации пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры, отравились 125 совершеннолетних студентов. Они почувствовали себя нехорошо после ужина 11 июля. Управление Роспотребнадзора по региону задействовано в санитарно-эпидемиологическом расследовании.
Отмечается, что геобаза находится рядом с поселком Плоское Толмачевского городского поселения Лужского района. 13 июля Лужская больница проинформировала надзорное ведомство о том, что острая кишечная инфекция выявлена у 6 студентов. Было принято решение остановить работу указанной базы отдыха.
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