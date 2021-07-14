Полицейские задержали уроженцев Астраханской области, которые избили мужчину в подмосковном рейсовом автобусе

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14 июля 2021, 18:46 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Правоохранители столичного региона провели задержание уроженцев Астраханской области. Речь идет о молодых людях, которые избили мужчину в рейсовом автобусе. Этой информацией поделилась Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУМВД России по Подмосковью.

Ранее несколько молодых людей набросились на мужчину и избили его. Автобус, в котором они находились, двигался по Осташковскому шоссе. Соответствующее видео разместили в соцсетях. Они нанесли ему телесные повреждения, так как он заступился за девушку.

Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия, и зачинщики драки оказались в отделе полиции. В задержании принимали участие сотрудники полиции МУ МВД России "Мытищинское". Петрова добавила, что по факту драки возбудили уголовное дело.

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