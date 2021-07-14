В Волгограде 6-летний мальчик ушёл из дома, прихватив с собой 275 тысяч рублей

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14 июля 2021, 14:45 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В административном центре Волгоградской области участковый полиции обнаружил на остановке мальчика в возрасте 6 лет, который забрал из дома 275 000 рублей и ушел. Данная информация поступила от пресс-службы регионального ГУМВД.

Отмечается, что полицейский столкнулся с ребенком примерно в 08:30. Мальчик находился на остановке “ул. Буханцева”. Взрослых с ним не было. Участковый заметил, что из кармана брюк ребенка торчат 5-тысячные купюры.

Мальчик сказал свое имя, после чего с ним провели беседу сотрудники по делам несовершеннолетних в отделении. Оказалось, что ребенок живет с братом, сестрами и бабушкой-опекуном. Бабушка рассказала, что внук покинул дом, захватив с собой крупную сумму денег, когда она была на кухне. Они предназначались для ремонта. Деньги и мальчика вернули бабушке.

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