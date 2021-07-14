СК возбудил уголовное дело в отношении сбившего инспектора ДПС тобольского депутата

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14 июля 2021, 14:16 Источник: Znak

фото: Следком РФ

СК РФ по Тюменской области возбудил уголовное дело в отношении депутата Тобольской городской думы Сергея Вакарина за наезд на сотрудника ГИБДД. Инцидент произошёл 13 июля около 19.00.

По данным следствия, на восьмом километре трассы «Тобольск - деревня Байгара» сотрудники ГИБДД пытались остановить Сергея Вакарина. Депутат на автомобиле «Mercedes» пересекал сплошную линию разметки и часто выезжал на встречную полосу в месте, где обгон запрещен, пытался скрыться от полицейских. Позже он отказался выходить из машины по требованию инспектора и внезапно начал движение, тем самым нанес телесные повреждения сотруднику ДПС, который предпринял попытку его остановить. Нарушитель скрылся с места в неизвестном направлении.

«… на законные требования реагировать не стал, дал газу и протащил зацепившегося за дверь инспектора несколько метров», - сообщают информационные источники.

Пострадавший находится на амбулаторном лечении, ему оказана необходимая медпомощь. Расследование уголовного дела продолжается.

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