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В восьми регионах России введен режим ЧС из-за пожаров

, 14:23 Источник: ФБУ "Авиалесоохрана"

В восьми регионах России введен режим ЧС из-за пожаров
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По данным федеральной Авиалесоохраны, сегодня на территории России действовало 318 лесных пожара на площади 799 577 гектаров. В восьми регионах из-за обширных областей возгорания введен режим ЧС. Особо опасная обстановка сложилась в Якутии, где площадь пожаров к полуночи 13 июля достигла 578 423 гектаров.

Причиной природных пожаров, по сообщению МЧС, считается жаркая ветреная погода, установившаяся на большей части страны.
На всей территории Республики Саха (Якутия), Челябинской области, а также в муниципальных образованиях в Карелии, Иркутской области, Чукотском АО, Камчатском крае, Магаданской области, Красноярском крае введен режим ЧС, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. Ещё в 57 субъектах действует особый противопожарный режим. 

В тушении задействовано 7 257 человек, 1 222 единицы техники, 47 воздушных судов. На авиационном мониторинге задействовано 87 вертолетов. 

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.

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