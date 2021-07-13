В Челябинске при передаче взятки задержали замначальника Пенсионного фонда

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13 июля 2021, 12:06 Анна Семенова

Меру пресечения для Орехова определят сегодня. Фото: сайт ПФР

Сумма фигурирует немалая – более трех миллионов рублей

Сегодня стало известно о еще одном громком задержании в Челябинске. Силовики взяли с поличным замначальника регионального управления Пенсионного фонда России Александра Орехова.

Сумма взятки впечатляющая – 3,1 миллиона рублей. Орехов получил ее от представителя частной охранной фирмы.

Сообщается, что деньги задержанный получил за то, что обещал посодействовать в получении контрактов на охрану отделений ПФР в Челябинской области.

Такая взятка считается особо крупной. Возбуждено уголовное дело. Сегодня суд должен определить меру пресечения для Орехова. Следствие просит оставить его под домашним арестом.

Известно, что взяточник сразу признал свою вину и сообщил, что окажет силовикам всю необходимую помощь.

Напомним, что на днях был арестован судом еще один челябинский чиновник, работавший замруководителя аппарата экс-губернатора Дубровского. Дмитрия Федечкина обвиняют в растрате в особо крупном размере. Покинув Челябинск, Федечкин отправился на Сахалин, где занял должность замгубернатора. Там-то, по версии следствия, используя свое служебное положение, он заключил контракт с рекламным агентством. Наружные щиты оформили по завышенной цене, а разницу чиновник забрал себе. Еще один эпизод: фиктивный приказ о премировании сотрудников. Денег люди не увидели, однако выписаны они были…

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