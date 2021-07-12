В Тверской области катер травмировал винтом подростка

В Тверской области вечером в минувшее воскресенье подросток получил травму винтом катера, когда переплывал вместе с приятелем Волгу недалеко от поселка Элеватор. Возбуждено уголовное дело.
Установлено, что один из подростков, заметив приближение маломерного судна, нырнул под воду, но получил травму винтом из-за нарушения водителем катера правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
Сообщается, что пострадал мальчик 2005 года рождения. У него выявлены резаные раны. Юный пациент был доставлен в больницу, его жизни ничто не угрожает. Водителя катера ищут.
Возбуждены дела по статьям УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", а также "Оставление в опасности".
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