В Тверской области катер травмировал винтом подростка

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12 июля 2021, 16:42 Источник: СК РФ

мотор катера, pixabay.com

В Тверской области вечером в минувшее воскресенье подросток получил травму винтом катера, когда переплывал вместе с приятелем Волгу недалеко от поселка Элеватор. Возбуждено уголовное дело.

Установлено, что один из подростков, заметив приближение маломерного судна, нырнул под воду, но получил травму винтом из-за нарушения водителем катера правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Сообщается, что пострадал мальчик 2005 года рождения. У него выявлены резаные раны. Юный пациент был доставлен в больницу, его жизни ничто не угрожает. Водителя катера ищут.

Возбуждены дела по статьям УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", а также "Оставление в опасности".

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