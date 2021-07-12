В понедельник, 12 июля, стало известно, что на западе Москвы загорелся пассажирский автобус. Соответствующую информацию предоставили сегодня днем в Telegram сотрудники столичной Госавтоинспекции.
Уточняется, что пассажирский автобус загорелся у дома под номером 16 на Минской улице. Сотрудники ГАИ к настоящему моменту прибыли на место и приступили к выяснению и причин и обстоятельств происшествия.
Источник в экстренных службах Москвы сообщил журналистам, что в результате пожара никто не пострадал. Уточняется, что до прибытия огнеборцев из автобуса эвакуировались семь человек. Точная площадь возгорания устанавливается. Движение на Минской улице немного затруднено.
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