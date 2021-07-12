Автогонщик Иван Куренбин погиб в загоревшемся после аварии автомобиле

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12 июля 2021, 12:34 Источник: Фонтанка

Иван Куренбин, Фото: Instagram

СМИ со ссылкой на информационный источник сообщили, что минувшей ночью в Выборгском районе Ленинградской области погиб российский гонщик, видеоблогер Иван Куренбин. Мужчина заживо сгорел в своем автомобиле вместе с подругой Татьяной Игушиной.

В источнике говорится, что инцидент произошел около 22.00 на 64–65 километре автодороги «Огоньки - Стрельцово - Толоконниково». Отмечается, что спортивная машина марки Porshe на большой скорости вылетела в кювет, где врезалась в опору ЛЭП, после чего загорелась. С Куренбиным в автомобиле находилась 32-летняя мотогонщица из Москвы Татьяна Игушина.

По данным СМИ, тела погибших обгорели до неузнаваемости. Личности предварительно установлены со слов знакомых.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств случившегося, судмедэкспертам предстоит выяснить, кто находился за рулем машины. При этом возлюбленная Ивана Куренбина подтвердила смерть спортсмена.

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