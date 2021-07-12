В Башкирии при столкновении тепловоза и иномарки получили травмы три человека

На территории Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали иномарка и маневровый тепловоз. В результате пострадавшими оказались три человека.
По информации регионального ГУ МЧС, дорожная авария случилась в селе Зирган на территории Мелеузовского района. Отмечается, что в 07:40 по московскому времени произошло столкновение автомобиля Opel и тепловоза без вагонов на железнодорожном переезде.
В итоге травмы получили трое взрослых. Их увезли в медицинское учреждение, расположенное в Салавате. Сообщается, что после аварии нет задержки поездов, железнодорожное полотно повреждено не было.
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