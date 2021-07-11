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В результате ДТП в Кабардино-Балкарии с участием маршрутки и иномарки погиб один человек

, 21:53 Источник: РИА Новости

В результате ДТП в Кабардино-Балкарии с участием маршрутки и иномарки погиб один человек
pixabay.com

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии в дорожно-транспортном происшествии сегодня, 11 июля, погиб один человек. По данным МВД региона, еще 10 человек пришлось госпитализировать.

Смертельная дорожная авария случилась в 19:32 по московскому времени на 434-м км автодороги "Кавказ". Столкнулись “Газель” и иномарка “Мерседес”.

Согласно предварительной информации, управлявший “Мерседесом” мужчина в возрасте 39 лет выехал на встречку и там столкнулся с пассажирской “Газелью”. Погибшим оказался водитель иномарки.

Кроме того, 10 пассажиров “Газели” доставили в больницу. Среди них и водитель маршрутки в возрасте 60 лет. Сейчас специалисты выясняют детали смертельного ДТП.

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