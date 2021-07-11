Депутат саратовской гордумы Подсевалов получил множество травм в ходе нападения неизвестных

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11 июля 2021, 18:21

pixabay.com

Депутат Саратовской городской думы от КПРФ Сергей Подсевалов подвергся нападению неизвестных 8 июля. Теперь врачи будут его оперировать.

Этой информацией поделился Александр Анидалов, являющийся главой фракции Компартии в парламенте региона. Об этом он рассказал в опубликованном на его YouTube-канале видео.

По словам Анидалова, на депутата саратовской гордумы было совершено очень жестокое нападение. При избиении он получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом скуловой и челюстной костей, осколочный перелом стенок гайморовой пазухи, стенок глазницы, сотрясение мозга. Анидалов подчеркнул, что это далеко не все травмы.

В видео он отметил, что, судя по всему, нападение на Подсевалова имеет отношение к избирательной кампании, ведь он сам баллотируется в депутаты городской думы. Кроме того, он является членом предвыборного штаба кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Бондаренко.

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