В Красноярске пьяный водитель после наезда на семью с коляской врезался в ларёк с мороженым

В административном центре Красноярского края водитель “Шевроле Нива” совершил наезд на семью с коляской, после чего влетел в ларек с мороженым. В итоге травмы получили женщина-продавец 1995 года рождения и ребенок, которому всего 4 месяца.
Согласно предварительной информации, водитель указанной машины не смог справиться с управлением, после чего выехал на тротуар, где и сбил женщину и малыша. Пострадавших увезли в медицинское учреждение.
Водителя удалось задержать. Травм он не получил. Выяснилось, что он управлял автомобилем, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас на месте дорожной аварии работают полицейские. Они устанавливают детали произошедшего.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.