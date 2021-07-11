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В Красноярске пьяный водитель после наезда на семью с коляской врезался в ларёк с мороженым

, 17:28 Источник: mvdmedia.ru

В Красноярске пьяный водитель после наезда на семью с коляской врезался в ларёк с мороженым
pixabay.com

В административном центре Красноярского края водитель “Шевроле Нива” совершил наезд на семью с коляской, после чего влетел в ларек с мороженым. В итоге травмы получили женщина-продавец 1995 года рождения и ребенок, которому всего 4 месяца.

Согласно предварительной информации, водитель указанной машины не смог справиться с управлением, после чего выехал на тротуар, где и сбил женщину и малыша. Пострадавших увезли в медицинское учреждение.

Водителя удалось задержать. Травм он не получил. Выяснилось, что он управлял автомобилем, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас на месте дорожной аварии работают полицейские. Они устанавливают детали произошедшего.

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